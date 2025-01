Giornata no per lo Jolo contro l’Atletico. Poker della Pietà, ok anche il Tavola

Ieri è andata in archivio la sedicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, la prima tanto del nuovo anno quanto del girone di ritorno. E per le formazioni di Prato e provincia è già tempo di tirare le somme, in vista del prossimo turno. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove lo Jolo è incappato in una giornata-no: l’Atletico Casini Spedalino ha vinto 1-0 e la banda Ambrosio vede andare in fuga il Settimello primo della classe. A metà classifica, risalgono le quotazioni del Prato Nord di Rondelli, che al Galleni ha battuto il CSL Prato Social Club: Gargano, Calamai e Miele da un lato, Cardinale e Bianchi dall’altro hanno griffato il 3-2 finale. Scivolone interno per il Casale Fattoria: il Quarrata dell’ex-Elio Menna è passato per 1-0. E dovrà rialzarsi anche il Maliseti Seano: un gol di Simeone non è bastato, considerando che alla fine ha trionfato il Novoli (2-1).

E si arriva così in Seconda Categoria, con la Pietà che può festeggiare due volte: innanzitutto, perché il 4-1 (Marcantuono, Novelli, Maccioni e Melani) maturato al Faggi contro il Mezzana consolida la seconda posizione. E poi perché la contemporanea sconfitta del San Niccolò prima della classe permette agli uomini di mister Trupia di ridurre il "gap" dalla prima piazza a cinque lunghezze. Si ferma il Chiesanuova, pur rimanendo a ridosso delle prime: Scardilli e Lucchesi non si sono rivelati sufficienti, il Pistoia Nord ha vinto 3-2. Allo stesso modo, Osmani non è riuscito ad impedire il ko esterno della Galcianese (con il Montalbano Cecina vincitore per 4-1). Un acuto di Ferri ha consentito invece al Montemurlo di chiudere sull’1-1 il confronto casalingo con il Cintolese, agguantando se non altro un punto. Il Tavola rialza la testa dopo il 2-1 sulla corazzata Virtus Montale, per un successo che fa bene al morale ed alla graduatoria. Male le valbisentine: sconfitte interne sia per la Valbisenzio (con il Bugiani Pool vittorioso per 1-0) che per il Vernio (con la Montagna Pistoiese capace di imporsi per 5-0).

Chiudendo con il girone F, prosegue la marcia trionfale del Poggio a Caiano: il 2-1 inflitto a domicilio al Santa Maria permette ai poggesi di coach Marchetti di mantenere il comando della classifica. Ma può far festa anche la Virtus Comeana, sempre più terza grazie all’1-0 sul Doccia (certificato da Santini). Un punto per La Querce, dopo il 3-3 pirotecnico emerso nella tana del Monterappoli. Masi ha segnato la rete della bandiera per la Polisportiva Naldi, ma l’Atletica Castello ha vinto 2-1. Riscossa infine per il San Giusto: l’1-0 sull’Avane firmato da Rigamonti rappresenta un trampolino dal quale (ri)partire per continuare a puntare alla salvezza.

Giovanni Fiorentino