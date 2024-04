Giovani. Sul Titano è l’ora di Mini e Primi calci

Come di consueto, il periodo a cavallo fra la fine di aprile e l’inizio di maggio in casa Fsgc è dedicato al duplice appuntamento con i tornei Primi Calci e Mini Calci, giunti rispettivamente alla 31esima e 29esima edizione. Collegate entrambe alla Rainbow Cup, le due manifestazioni saranno spalmate su altrettante giornate di gara. Si parte venerdì con i Primi Calci, il torneo dedicato alle bambine e ai bambini nati nel 2014 e nel 2015 e sviluppato attraverso partite 7 contro 7, con specifiche regole valevoli come introduzione ai principi di gioco e al regolamento del calcio dei grandi. Si gioca in questo caso nel serale, vale a dire a partire dalle 19.30. Non sono previste classifiche o premiazioni e a prendere parte alla manifestazione saranno, oltre alle squadre sammarinesi, anche due ospiti italiane: l’Olympia Macerata e la Polisportiva Garden.