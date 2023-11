Giovanile. Allievi, Affrico in vetta. Sestese e Cattolica ok

Nel campionato regionale Allievi Elite Affrico e Cecina sono ora appaiati in testa alla classifica. Lo Sporting Cecina pareggia per 2-2 sul campo dell’Atletico Lucca e viene raggiunto dall’Affrico che batte 6-0 la Folgor Calenzano. Accorcia a meno due dalla vetta il Tau Altopascio che supera 4-2 il Forte dei Marmi. Successi anche per Sestese e Cattolica Virtus, rispettivamente 3-2 sulla Floria e 1-0 contro il Capezzano Pianore. In chiave salvezza colpo grosso della Lastrigiana che vince 2-0 contro lo Sporting Arno, mentre lo Scandicci (nella foto) non è andato oltre l’1-1 sul campo del Seravezza. Bene l’Oltrera che, con il 3-2 in casa dell’Armando Picchi, centra la quarta vittoria nelle ultime cinque. Un campionato spettacolare e di grande interesse con in campo tante giovani promesse del calcio del futuro.

Nei Giovanissimi Elite il Tau è rimasto da solo in testa. La formazione di Altopascio si è imposta per 3-1 a Scandicci. Lo Sporting Cecina ha perso 2-1 in casa contro il San Miniato. Bella prova dei Giovani Fucecchio vittoriosi 4-0 sull’Armando Picchi. Prosegue la marcia dell’Affrico che ha regolato 3-0 il Venturina. Successi in fotocopia per Sestese e Cattolica Virtus, entrambi per 2-1 in trasferta rispettivamente contro Poggio a Caiano e Arezzo Academy. Il Lido di Camaiore pareggia 1-1 sul campo del Capezzano Pianore. Vittoria scaccia paure per la Lastrigiana, 2-0 sul Csl Prato, e risale la classifica.

Negli Juniores Regionali Elite la capolista Zenith Prato pareggia 1-1 col Montelupo, ma nessuno ne approfitta. Il Pontassieve si è fatto fermare dal Grassina sull’1-1. L’Affrico non va oltre il 2-2 contro la Sestese. Dietro le prime tre ha addirittura perso il Firenze Ovest, a sorpresa 2-1 contro il San Marco Avenza. E’ stata la giornata dei pareggi, visto che oltre a quelli già citati ne sono arrivati altri tre. Il Fornacette non è andato oltre l’1-1 sul campo del fanalino di coda Arezzo Academy; a reti bianche San Giuliano-Perignano. Pirotecnico 2-2 tra Fucecchio e Maliseti Seano, che rimangono appaiate al centro di una classifica molto corta. Infine bella prova della Lastrigiana che ha battuto 2-0 l’Atletico Piombino.