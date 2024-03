Giovanile Allievi. Torneo delle Regioni. Toscana fuori ai rigori

Eliminati ai calci di rigore. Nei quarti di finale del Torneo delle Regioni tiri dal dischetto fatali per le Rappresentative Toscane Allievi e Femminile che escono dal campo a testa alta ma sconfitti. Nessuna squadra della nostra regione è rimasta in gara, dopo che gli Juniores e i Giovanissimi non avevano superato il girone eliminatorio.

Gli Allievi sono stati superati 8-7 ai calci di rigore dalla Campania, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0 al termine di una partita bella e combattuta fra due squadre di valore. I ragazzi del ct Mannelli non sono riusciti a concretizzare alcune occasioni e si sono arresi alla Campania proprio al termine della lotteria dagli undici metri, necessaria dopo che la sfida si era conclusa a reti inviolate. Una serie di tiri lunghissima dove è risultato decisivo l’errore di Bolognini, con il punteggio finale che recita 8-7 in favore della Campania. Toscana eliminata dunque, e Campania che vola in semifinale dove affronterà il Piemonte Valle d’Aosta, che a sua volta ha battuto 2-1 la Puglia. Dall’altra parte del tabellone il Veneto, che si è imposto 3-2 sul Molise, sfiderà in semifinale la Lombardia, vittoriosa 2-1 sui padroni di casa della Liguria.

Toscana: Massellucci, Bertelli, Bolognini, Di Tanto, Geri, Guidorizzi, Hasibra, Mazzeo, Palaj, Politi, Vignoli. A disp. Barghini, Ferretti, Grossi, Londi, Mei, Meini, Morelli, Shenaj, Stinghi. All. Mannelli.

Anche la Femminile esce dal Torneo delle Regioni dopo la sconfitta ai calci di rigore nei quarti di finale. Tempi regolamentari sullo 0-0 e poi il Veneto non perdona e vince 5-3 realizzando tutti i tiri dal dischetto. Peccato perchè la squadra messa in campo dal ct Ulivi e sotto la regia della delegata regionale femminile Luciana Pedio era molto valida e meritava di più per forza, qualità e impegno.

Ieri mattina si sono giocati anche i quarti di finale del Torneo delle Regioni Giovanissimi Under 15, con la Toscana che era già stata eliminata. Questi i risultati: Abruzzo-Lombardia 2-1, Veneto-Trento 1-0, Campania-Friuli 2-2 (8-7 d.c.r.), Piemonte VdA-Lazio 2-2 (7-5 d.c.r.).

Francesco Querusti