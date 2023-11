Giovanile. "Coppa David» pronta al via. Torneo riservato agli studenti La prima edizione della Coppa David promuove valori come lo spirito di squadra, la lealtà e la solidarietà tra gli studenti delle scuole superiori di Firenze. 50 partite in programma dal 20 novembre al maggio del prossimo anno. 15 scuole partecipanti, partita inaugurale domenica all'Affrico. Presenti l'assessore allo sport e il consigliere del Comune di Bagno a Ripoli.