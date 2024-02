Giovanile. Lastrigiana in forma. Scandicci, buon pari

Nel campionato categoria Giovanissimi Regionali Elite anno 2009 sono due le capoliste a pari merito. Affrico e Sporting Cecina guidano la classifica, vittoriose rispettivamente 4-3 sul Giovani Fucecchio e 2-0 contro l’Arezzo Academy. E’ invece rimasto indietro il Tau Altopascio, che non è andato oltre l’1-1 nella sfida alla Cattolica Virtus. In goleada il San Miniato, 11-0 con l’Armando Picchi, e la Sestese, 6-1 sul campo del Venturina.

Nella parte bassa della classifica sfide al cardiopalma con il Csl Prato che ha battuto 1-0 il Lido di Camaiore allontanandosi dalle posizioni pericolose. Il Poggio a Caiano si è arreso per 2-1 a una Lastrigiana in forma. Hanno pareggiato 1-1, rimanendo quindi appaiate al settimo posto, Scandicci e Capezzano Pianore al termine di una bella partita.

Negli Allievi B regionali un altro passo verso il titolo per il Tau Calcio. La formazione di Altopascio, battendo 2-1 in trasferta l’Affrico, ha allungato ulteriormente sullo Scandicci che non è andato oltre l’1-1 sul campo dello Sporting Cecina. Sono nove ora i punti di vantaggio della squadra di Guerri, se non una sentenza poco ci manca a questo punto della stagione. Di questi risultati ha approfittato il Giovani Fucecchio, portatosi al terzo posto grazie al 5-0 contro il Capezzano Pianore, mentre il Venturina si è avvicinato al podio superando 4-1 la Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo.

Grande incertezza per quanto riguarda la lotta salvezza, con ben tre squadre coinvolte che hanno conquistato i tre importanti punti in palio. All’1-0 della Lastrigiana sull’Armando Picchi hanno risposto subito Lido di Camaiore e Poggio a Caiano, battendo entrambe con il punteggio di 2-1 rispettivamente Cattolica Virtus e San Miniato. Sorrisi anche per la Sestese, che ha staccato in classifica il Margine Coperta superato 2-1 nello scontro diretto.

Francesco Querusti