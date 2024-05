Giovanile. Memorial Niccolò Galli, che show. Il Milan si prende derby e vittoria

Il Milan batte nel derby l’Inter per 2-1 e si aggiudica il 22° Memorial Niccolò Galli, manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria Esordienti A 2011. Con lo stesso punteggio la Roma regola il Monza e conquista il terzo posto. La finalissima è stata emozionante e spettacolare e ben diretta da Giuseppe Montaruli, arbitro della sezione di Firenze. Un numeroso pubblico era presente sulle tribune del campo sportivo Grazzini del viale Malta, per un torneo di alto livello tecnico che si è giocato anche all’Us Affrico. Al termine della manifestazione riconoscimenti alle prime società classificate e premi ai giocatori che si sono messi in particolare evidenza: miglior portiere Samuele Spanó dell’Inter, miglior difensore Federico La Vecchia del Milan, miglior giocatore Gabriele Flamment trequartista della Roma. Un riconoscimento particolare al dirigente fiorentino Gabriele Baldini per i 15 anni di presenza nella Fondazione Niccolò Galli. Fra i presenti Roberto Galbiati ex viola e numerose personalità sportive con presentazione di Mario Tenerani. Testimonial dell’evento è stato il campione Diego Nargiso testimonial di Sport e Salute che ha rivolto queste parole ai giovani atleti: "La parola fondamentale da non scordarsi mai è il rispetto, per le regole e gli avversari. Questo sia nello sport che nella vita. Le sconfitte non devono essere traumi, ma servono per crescere, migliorarsi e avere come obiettivo futuro il centrare dei successi".

A questa edizione per Esordienti anno 2011 hanno partecipato 10 squadre di grande blasone che hanno avuto il ringraziamento per il corretto comportamento e la disponibilità dalla famiglia Galli al gran completo con Anna, Giovanni, Camilla e Carolina. "Il torneo è organizzato nel ricordo di Niccolò - precisa Giovanni Galli - con finalità sportive ed educative. La nostra Fondazione vuole avere uno stretto legame col territorio portando avanti diverse iniziative sociali e di solidarietà. Grazie a tutti coloro che ci sono vicini e appuntamento alla prossima edizione".