Giovanile. Novità al Firenze Ovest. Pisacane e Desiderio

Tanti colpi di scena nel calciomercato dei direttori sportivi e dei responsabili attività scuola calcio nel panorama fiorentino. Doppia novità in casa Firenze Ovest che cerca di finire la stagione nel migliore dei modi e pensa già alla programmazione futura. Il club rossoblù di via Pistoiese ha ufficializzato l’arrivo di due nuove figure nei ruoli dirigenziali: si tratta di Alessandro Pisacane, che assume l’incarico di responsabile della scuola calcio, e di Pasquale Desiderio, nuovo direttore sportivo del giovanile e dell’attività di base.

La Polisportiva Firenze Ovest è sempre più un punto di riferimento per il territorio sia per l’aspetto sociale che sportivo, con prima squadra in Eccellenza e un valido settore giovanile. "Fiero di essere entrato a far parte in questa società - afferma Alessandro Pisacane, responsabile della scuola calcio -. Ho trovato al Firenze Ovest professionalità e disponibilità, con progetti ambiziosi. Ringrazio il presidente Colzi per l’opportunità che mi viene concessa. Sono già al lavoro per dare il massimo contributo con esperienza e passione per stare con le giovani promesse del calcio e i loro istruttori. I rossoblù hanno storia e cercheremo tutti insieme di portare entusiasmo, aumentare numericamente e per qualità il valore della scuola calcio".

Inserimento di prestigio anche per l’aspetto tecnico con l’arrivo di Pasquale Desiderio. Dopo aver iniziato la sua esperienza nel Casellina, quest’ultimo negli ultimi nove anni è stato allenatore della Fiorentina. "Nella nostra società - precisa il presidente Colzi - avrà il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile e scuola calcio. Personaggio che stimiamo e su cui puntiamo molto".

Le parole di Pasquale Desiderio: "Inizio con grande voglia di far bene questa nuova esperienza e sono contento di entrare a far parte di una realtà ben radicata nel quartiere e nel tessuto cittadino. Sto scoprendo un ambiente fatto di persone disponibili ad aiutare e capaci di lavorare in un clima di serenità. Cercheremo di essere squadra e far divertire i ragazzi, sono a disposizione dello staff e ringrazio il presidente Colzi e il direttivo per credere nel mio lavoro".

