Giovanile. Pontassieve, Billi ds. Ecco i nuovi mister

Ha giocato a calcio per tanti anni, prima di sedere sulle panchine e dietro le scrivanie di società blasonate come Aquila Montevarchi e Cattolica Virtus. Il suo nome è indice di valore e garanzia: Lorenzo Billi è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile e responsabile tecnico degli Esordienti 2012/13. Inoltre Billi dovrà diventare punto di riferimento in campo e fuori a 360 gradi: seguirà tutti gli allenamenti per essere di supporto agli allenatori e sarà sempre disponibile a dialogare con ragazzi e famiglie. Una figura di fondamentale importanza.

"Abbiamo scelto Lorenzo perché volevamo puntate su un professionista - afferma il presidente Sebastiano Giusti -. La costante presenza sui campi dove le partite giovanili contano ha certamente accresciuto la sua esperienza e la sua conoscenza. Farà valere le sue competenze per accrescere il livello generale dei gruppi squadra sfruttando al massimo le nostre strutture. Con Billi abbiamo strutturato un programma di crescita progressiva per riportare le squadre giovanili del Pontassieve calcio tra le regine del giovanile in modo duraturo".

"Pontassieve è casa mia - sottolinea Billi -. Qui vivo da sempre ed anche quando ero impegnato altrove ho seguito le vicissitudini di questa società. Conosco bene i ragazzi e le famiglie del luogo e cercherò di convincere tutti che giocare a Pontassieve, è un grande onore. Sono molto motivato e sto già lavorando a pieno ritmo per alzare l’asticella: nel giro di tre anni vorrei riportare questa società ai livelli che merita e, per questo, mi affiderò a uno staff tecnico in grado di migliorare tutti".

Nel dettaglio: è stato confermato Massimo Cardi ed Alberto Pelli con i rispettivi gruppi perché i 2009 e 2010 hanno fatto già benissimo quest’anno e si è ritenuto giusto dare continuità alla crescita; poi ci sono Andrea Del Lungo, ex Audax Rufina, per la panchina degli Allievi 2008 e Luigi d’Andretta, ex Sestese, per i Giovanissimi B 2011. A loro si affiancheranno i preparatori atletici Francesco Innocenti e Iole Bartolucci, tra l’altro fresca neo patentata Uefa C, e ben due preparatori per i portieri: Fabio Casci e Tommaso Gherardini.

Francesco Querusti