Giovanile: presi Landi per la scuola calcio e Ceccherini ds. Legnaia, due novità

L’Audace Legnaia ha annunciato l’arrivo in gialloblù di Roberto Landi, nuovo direttore della scuola calcio, e Andrea Ceccherini, nuovo direttore sportivo del settore giovanile. Un progetto che vuole rilanciare e rinforzare l’attività di base della storica società che oltre ai dilettanti vuole ben figurare anche nelle squadre giovanili (nella foto il 2009). L’Audace Legnaia dà il benvenuto al nuovo direttore della scuola calcio Roberto Landi e al nuovo direttore sportivo del settore giovanile Andrea Ceccherini, due figure professionali che lavoreranno insieme con l’ambizione di far crescere ulteriormente il club in campo e fuori. La società, in un comunicato ufficiale, tiene a ringraziare chi li ha preceduti, per il lodevole contributo portato nella gestione e coordinazione generale e per i risultati conquistati. Dopo il cambio di presidenza, settore giovanile e scuola calcio entra nel vivo il nuovo percorso intrapreso dalla società di via Dosio. Percorso ricco di novità che ha già visto il Legnaia protagonisti dell’accordo con la Fiorentina come società affiliata premium.