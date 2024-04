Giovanile - Torneo internazionale che si è svolto in Catalogna. Settignanese al top nella ’Copa Jordi’

Brillante comportamento della Settignanese nel torneo internazionale di calcio giovanile ‘Copa Jordi’ a Lloret de Mar, città della Costa Brava della Catalogna in Spagna. I diavoletti rossoneri hanno ottenuto, con le due squadre Esordienti, due secondi posti di prestigio confrontandosi con coetanei di varie nazioni europee. In campo gli Esordienti anno 2011 e gli Esordienti anno 2012 calcio a 9 che sono usciti dal campo con valore e a testa alta. In totale nelle categorie Esordienti erano presenti 24 squadre sotto la regia organizzativa di Euro Sportring. Al calcio giocato era abbinato l’aspetto culturale, ricreativo e turistico.

Gli Esordienti 2011, allenati da Maurizio Romei e Damiano Righeschi, hanno ceduto solo nella finalissima agli scozzesi del Fair City Blues che hanno vinto 2-0. Nei precedenti incontri la Settignanese aveva battuto per 2-1 gli irlandesi del St Joseph’s Boys con reti di Ventimiglia e Piccioli e l’altra squadra scozzese del FaIr City Whites per 3-1 con doppietta di Ventimiglia e terza rete di Piccioli. E prima della finale la Settignanese aveva prevalso sugli spagnola del Cf Tordera per 3-0 con doppietta di Piccioli e Ventimiglia. Mister Romei per questa trasferta aveva dovuto rinunciare a tre titolari quali Magnarosa, Domeniconi e Casini per infortunio.

Uguale cammino per gli Esordienti 2012 che comprendevano entrambe le formazioni della Settignanese di questa età, sempre sotto la guida di Maurizio Romei. Perfetto l’inizio del torneo con tre vittorie con i francesi del Fc Montesson per 2-0; contro i tedeschi del Sc Siemensstadt per 3-1 e poi battendo gli italiani della Sergnanese per 4-0. Nella finale la sconfitta contro i francesi del Montesson per 3-0. I realizzatori sono stati Shiffer 3 reti, Morelli, Papini, Ronzano e Bruschini tutti con 2 reti. “Una bella esperienza e un eccellente torneo - afferma Romei - con il club rossonero presente da tanti anni nelle varie manifestazioni di calcio giovanile in Europa. E presto, a fine maggio ,saremo a Praga con Allievi B e Giovanissimi B.

Francesco Querusti