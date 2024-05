Giovanile Under 14. "Memorial Mazzoni» Pisa supera la Sestese

La terza edizione della Supercoppa Toscana Memorial Mario Mazzoni di calcio giovanile si è svolta sui campi della Sestese e dell’Isolotto. La manifestazione ha visto la partecipazione delle migliori squadre giovanili della categoria Under 14. Il torneo è stato vinto dal Pisa che iscrive il proprio nome nell’albo d’oro, dopo le vittorie ottenute nelle due prime edizioni da Empoli e Fiorentina. I nerazzurri hanno superato in finale la Sestese con il punteggio di 3-2, dopo una gara avvincente e combattuta, ben giocata da entrambe le formazioni. Al terzo posto l’Empoli, che ha prevalso nella finale di consolazione sulla San Michele Cattolica Virtus.

La premiazione ha visto la partecipazione di indimenticabili Campioni della Fiorentina del passato come Claudio Merlo, Moreno Roggi e Alessio Tendi, personaggi legatissimi all’allenatore Mario Mazzoni che contribui sostanzialmente alle loro affermazioni nel calcio professionistico. Erano presenti anche altre personalità legate al settore dello sport e il figlio Orlando Mazzoni. Ricordata la figura di grande rilievo di Mario Mazzoni personaggio apprezzato e stimato da tutti nel mondo del calcio, che ha scoperto tanti futuri campioni. Mazzoni ha seguito tutte le categorie, ma in particolare è stato vicino ai giovani calciatori con affetto e passione, facendoli divertire e insegnando loro gli aspetti tecnici e gli stili di vita per crescere come giocatori e uomini.

Mario Mazzoni è stato una mezzala di livello, con la massima affermazione nel Bari dove ha giocato dieci anni con quattro campionati vinti. Poi allenatore di spicco in particolar modo nella Fiorentina per la valorizzazione dei giovani. Fondatore della famosa Scuola calcio, Florentia Sport, che ha guidato fino al giugno del 1990 quando viene ingaggiato da Mario Cecchi Gori, nuovo proprietario della Fiorentina, come responsabile tecnico del settore giovanile viola, ruolo che ricopre fino al fallimento della società nel 2002. Il 6 ottobre 2014 viene inserito nella Hall of Fame Viola, curata da Museo Fiorentina, costola storica della società viola, con il voto di oltre 200 giurati..

Francesco Querusti