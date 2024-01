GIOVANILI. Cade la Juniores, ok Under 16 e 15

Questi i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. Sconfitta casalinga per la squadra Juniores, ora seconda, battuta 1-2 dal Progresso (rete di Marfella) nella 16ª giornata. Classifica girone E: Piacenza 38; Forlì 35; Ravenna, Corticella 33; Pistoiese 31; Prato 29; Imolese 28; Progresso 27; Borgo San Donnino 23; Carpi 22; United Riccione 19; Sammaurese 17; Lentigione 15; Mezzolara 11; Victor San Marino 10; Aglianese 7. Prossimo turno: Borgo San Donnino-Forlì.

Vittoria degli Under 16 sul campo del Rimini, 2-4 con reti di Capasso, Toschi, Nannetti e Cappelli; in classifica guida l’Imolese (47) davanti a Corticella (43), Ravenna (42) e Forlì (39). Successo 5-1 della squadra Under 15, prima, nel derby con l’Edelweiss Jolly: a segno Aresu (2), Brasini (2) e Bartolini. Ancora fermo il campionato degli Under 14, che riparte tra due settimane con questa classifica: Edelweiss Jolly 20; Forlimpopoli, Pianta 19; Forlì 14; Vecchiazzano, Nuova Virtus Cesena 6; Cava Ronco 0.

f. p.