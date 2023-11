GIOVANILI. I ragazzi di Violetti senza vittorie

Rimanda ancora la prima vittoria in campionato la Primavera 4 di Alessandro Violetti (nella foto) che pareggia 1-1 nella gara casalinga contro San Marino. Per gli amaranto in rete Parisi. Dopo 5 giornate la Primavera del cavallino occupa l’ultimo posto in classifica com 2 punti a pari merito con il Legnago Salus. Nel prossimo turno trasferta sul campo della Giana Erminio davanti di appena una lunghezza. Una vittoria e una sconfitta, invece, nel doppio scontro con l’Ancona che vedeva opposti ai dorici sia l’under 17 che l’under 15. Agli allievi non sono bastate le reti di Sussi e Lovari, mentre una doppietta di Farnese ha regalato ai giovanissimi tre punti preziosi. Infine da segnalare il pirotecnico pareggio 3-3 dell’under 13 contro l’Empoli.