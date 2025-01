Giovanili. Invictasauro, novità. Test per ogni giocatore

Importante momento di formazione e di confronto per le squadre giovanili dell’Invictasauro. La società del presidente Paolo Brogelli ha come sempre un occhio di riguardo verso la formazione e l’approfondimento degli aspetti tecnici e fisici dei propri tesserati. Nell’ultimo fine settimana il preparatore atletico e responsabile dell’area motoria, il professor Andrea Fiaschi, ha svolto nell’impianto sportivo Frida Bottinelli Brogelli, test neuromuscolari specifici sui giovani della categoria Esordienti dell’Invictasauro. I test erano incentrati sulla possibilità di quanto un giocatore possa diventare veloce, quanto lontano possa saltare e quanto possa diventare agile.

"Abbiamo effettuato dei test neuromotori per gli Esordienti – racconta il professor Fiaschi –, sono state verifiche interessanti con risultati validi. Questi test servono per creare una banca dati ed avere quindi statistiche relative all’accelerazione, forza, agilità dei bambini. I test serviranno per dare in eredità agli staff della società questi dati in modo che i tecnici possano operare con più precisione anche nel futuro. Tutti i dati saranno trasferiti poi al settore agonistico. A fine anno presenteremo i dati agli staff e così ogni genitore avrà a disposizione, nell’archivio della sede della società, la scheda individuale del bambino. E se il bambino vorrà continuare ci saranno già i dati. O se andrà in altre società o se andrà a fare un altro sport sarà fatta una relazione finale. In pratica ogni collega dell’area motoria avrà un quadro dell’atleta".

Presente all’incontro anche Cristian Morgia, responsabile tecnico dello sviluppo per la Figc Toscana. "Abbiamo osservato aspetti interessanti, con categorie prossime all’agonismo – ha aggiunto Morgia –. Attività molto formativa per i bambini che si approcciano al calcio. Mi aspetto che tale iniziativa venga seguita anche da altre società".