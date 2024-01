Giovanili. La Primavera di Violetti ospita la Torres. Under 16 ad Ancona

AREZZO

Dopo un mese di stop per la sosta natalizia, oggi torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno la Primavera 4 del tecnico Violetti.

I giovani amaranto ricevono la visita della Torres, una delle squadre più attrezzate del campionato che attualmente occupa la terza posizione in classifica. Impegno arduo, quindi, per il Cavallino, chiamato a fare punti per muovere una classifica deficitaria. L’Arezzo, infatti, è ultimo con cinque punti di distacco dal Sestri Levante penultimo. Gioca ancora in trasferta, invece, la Under 16 di Tuzzi che dopo l’importante successo esterno di Sorrento questa mattina alle ore 11 affronta ad Ancona la capolista del girone nella prima giornata del girone di ritorno. Turno di riposo per Under 17 e Under 15 dopo gli esaltanti successi nei derby contro il Perugia di domenica scorsa.

Le formazioni di Bernardini e Peruzzi riprenderanno i rispettivi tornei domenica 28 gennaio ospitando la Recanatese al centro sportivo Le Caselle. L’Under 13 nazionale, infine, scenderà in campo in casa del Pisa oggi alle 15.30. Un altro derby per i giovani amaranto.