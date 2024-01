Giovanili. La Pro Soccer Lab cerca nuovi allenatori. Picardi: "Impegni sempre maggiori»

La Pro Soccer Lab di Castiglione della Pescaia cerca nuovi allenatori per l’organico della propria struttura di tecnici. Dopo aver aperto una seconda sede a Grosseto, oltre a quella di Castiglione della Pescaia, ed essere diventata affiliata della Fiorentina, la Pro Soccer Lab cerca adesso nuovi allenatori di calcio da inserire nel proprio organico.

La selezione è aperta a persone maggiorenni, preferibilmente formate in Scienze motorie, per un percorso iniziale di affiancamento agli allenatori neroverdi per fare esperienza nelle categorie di settore giovanile e scuola calcio, che vanno dai Primi calci under 7 ai Giovanissimi under 15.

"Con l’apertura della nuova sede di Grosseto e con l’aumento dei tornei e degli eventi che ogni anno mettiamo in calendario – spiega Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della società maremmana – abbiamo bisogno di incrementare il nostro staff e trovare nuovi tecnici da inserire nel progetto. Vogliamo avviare un percorso ben definito e strutturato, in modo da far apprendere ai nuovi allenatori la nostra filosofia e il nostro metodo di allenamento, condiviso con l’Acf Fiorentina, società con la quale siamo affiliati, e poter creare un percorso di continuità con i tanti eventi in programma: dai summer camp estivi ai tornei invernali, dai campionati ai memorial passando per le giornate formative e i progetti sul territorio". I candidati potranno contattare la società scrivendo all’indirizzo mail info@prosoccerlab.it oppure chiamando il numero 331.9707488.