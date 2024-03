GIOVANILI. L’under 15 supera la Samp con i gol di Carbone e Longhi

Superato sul campo della capolista Sampdoria, lo Spezia di mister Riccardo Corallo nel campionato nazionale under 16. Tutto nella ripresa, con il vantaggio di casa di Forte, il pareggio quasi immediato di Del Sante, mentre è Paratici nel finale a fissare il definitivo 2-1. Il tecnico aquilotto ha schierato Marchetto, Insignito, Ventura, Fiocchi, Aloisi, Stimolo, Ricci, Ravecca (86’ Rosati), Climi, Del Sante, Cassano (86’ Amato); in panchina sono rimasti Ababei, Vignali, Rapallini, Bruni e Pellegrini. La vendetta spezzina arriva dagli under 15 nazionali di Gianni Migliorini, che superano proprio i blucerchiati, in trasferta: dopo il vantaggio di Christian Carbone e la risposta genovese di Fiorucci prima dell’intervallo, nel secondo tempo la chiude Longhi a definire l’1-2. Con questo acuto rimangono sempre terzultimi, ma si avvicinano al Napoli, che li precede, ora a soli 2 punti. L’allenatore dei bianchi ha mandato in campo Altemura (59’ Walid), Mazzanti, Albani (59’ Rosini; 73’ Carbone R.), Longhi, Bertolone, Battistoni (40’ Corallo), Michelotti (59’ Giusti M.), Ghetti (40’ Lorè), Carbone C., D’Auria, D’Antonio (43’ D’Andrea); in panchina sono rimasti Deiana e Bertoncini. Da segnalare poi, in questo weekend dove riposa l’under 17, il netto successo esterno dell’Under 14 dello Spezia (sempre terzi dopo Genoa e Torino), che, nello 0-4 contro la squadra B della Pro Vercelli, apre con Balsano in avvio, poi il tris dello scatenato Tinfena nel primo quarto d’ora di ripresa. Mister Marco Giunta ha schierato Bergitto, Mosti, Petrafesa, D’Este, Scuderi, Pignotti, Bambacaro, Balsano, Tinfena, Terzi, Zappelli; in panchina sono rimasti Liverotti, Affiane, Bertelloni e Bianchi.

m. magi