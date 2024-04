Giovanili. "Passalacqua», lo Scarlino piega l’Argentario dopo un match emozionante

Lo Scarlino vince la seconda sfida della Coppa Passalacqua battendo 3-2 l’Argentario in una sfida giocata in un sintetico trasformato in piscina dalla violenta pioggia arrivata a pochi minuti dall’inizio. Scarlino immediatamente avanti con la difesa schierata sulla linea mediana. In avvio Sacchelli dal limite scaraventa il pallone al sette per il vantaggio dello Scarlino (8’). Felici al minuto 11 centra la traversa. Al 16’ l’Argentario manda un segnale incoraggiante, la conclusione di Pallini passa alta. La sfida è intensa. Sacchelli al 39’ cicca il raddoppio, al 40’ Loffredo, di testa, quello del pari, occasioni come se piovesse. Il diagonale vincente di Camarà al 43’ chiude la prima frazione, 0-2. Lo scenario del secondo tempo è tinto di azzurro. Gli sforzi degli azzurri vengono ricompensati al 20’: Gabrielli batte De Masi. Passano pochi minuti (28’) e Davide Giovani pareggia trovando l’angolo giusto. Le contendenti non si accontentano cercando la vittoria. Al 47’ Brogi risolve la mischia nell’area piccola mettendo dentro il gol dei tre punti.

ARGENTARIO: Schiano, Rosi (23’ st Amato), Accolla, Lacchini, Ballini (9’ st Barbieri), Dulcamara, Rispoli, Solari, Gabrielli, Loffredo, Pallini (1’ st Davide Giovani). A disposizione: Sabatini, Diego Giovani, Sclano. All. Giuseppe Caputo.

SCARLINO: De Masi, Cassi, Pucci, Alabay, Gambineri, Milani (17’ st Brogi), Cristofori, Sacchelli, Camarà, Felici, Barbosa. A disposizione: El Kassmi, Nfaied, Diop, Ginanneschi. All. Telesio.

Reti: 8’ Sacchelli, 43’ Camarà; 20’ st Gabrielli, 28’ st Davide Giovani, 47’ st Brogi.