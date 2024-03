Giovanili. Rappresentative in campo. I giocatori convocati

Tornano in campo le Rappresentative provinciali Giovanissimi e Allievi. In vista del Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2010 ed Allievi 2008, organizzato dal Comitato regionale della Figc, domani e giovedì i giovani calciatori si ritroveranno nuovamente. Questi i convocati dalla Commissione tecnica, della categoria Allievi 2008 per il secondo stage che si terrà domani 14.30 sull’impianto sportivo "Uzielli" di Paganico, agli ordini del selezionatore tecnico Pietro Magro: Alessandro Galatolo, Cristian Porta e Pierlugi Galdi (InvictaSauro), Giulio Pimpinelli, Niccolò Cascioli, Riccardo Artino e Gabriele Ferraro (FollonicaGavorrano), Alessandro Mussio, Niccolò Fiore, Jacopo Lorenzini, Sebastiano Camerini, Antonio Russo, (Grosseto 1912), Niccolò Scivola, Nicola Ciccioni e Fabio Itri (Atletico Maremma), Gabriel Rosu (Manciano), Davide Vergari, Alessio Ricchi e Giacomo Canuti (Nuova Grosseto Barbanella), Edoardo Poscia, Francesco Bagni e Cristiano Crociani (Pitigliano), Mattia, Kryeziu, Riccardo Leopardo, Francescco Sartoni, Marco Limosani, Michele Galasso e Federico Semplici (Roselle, Adam Radi e Alessandro Biondi (Paganico), Marco Biserni, Rayan Vega Guzman, Tommaso Guerrini, Daniel Tattarini e Riccardo Patania (Giovanile Amiata), Giorgio Iambagi (Castiglionese). Questi invece i convocati per la categoria Giovanissimi 2010 che si dovranno trovare giovedì agli ordini del tecnico selezionatore Walter Trentini, sull’impianto sportivo "Passalacqua" in via Australia alle 14.30 per un primo stage: Valentino Venturi, Manuel Morlungo ed Elia Bracalari (Invicta Sauro), Leonardo Rossetti, Amir Nfaled e Rocco Fiorini, (Follonica Gavorrano), Filippo Tosi, Gabriele Alunni Biagiotti, Alessandro Coratti, Christian Tana, Devid Yzeirllari, Lorenzo Toduta, Christian Bianco e Giulio Pantani (Grosseto), Andrea Rossi e Samuele Sargentoni (Giovanile Amiata), Matteo Sciullo, Leonardo Capitani e Davide Fontana (Atletico Maremma), Jasim Ramanosky e Gabriel Funghi (Massa Valpiana), Gabriele Pistolesi, Davide Doga e Alli Riky Baon (Nuova Grosseto Barbanella), Alessandro Elmi (Pitigliano), Cristian Barberini, Jonathan Cappellini, Diego Soldati e Niccolò Carpinelli (Roselle), Francesco Sabatini, Francesco Monaci, Lorenzo Bertocchi e Alessandro Caldori (Orbetello), Matteo Xhani e Gherard Vena (Boracifera).