Giovanili: under 15 tra le migliori otto formazioni d’Italia della categoria. L’entusiasmo dei ragazzi di Peruzzi

AREZZO

Prosegue il sogno scudetto dell’under 15 dell’Arezzo. I ragazzi di Peter Peruzzi sono tra le 8 formazioni migliori d’Italia di categoria. Un traguardo di assoluto prestigio che conferma l’ottima qualità di un gruppo che ha vinto il proprio girone e che anche nei playoff vuole continuare a stupire. Domenica prossima primo atto della doppia sfida contro il Pescara che vale l’accesso alla semifinale.

La prima gara sarà in trasferta, in Abruzzo, il ritorno in casa il 2 giugno. I baby amaranto potranno contare sul vantaggio in classifica essendo arrivati prima. Contro il Giugliano, Farnese e compagni hanno dimostrato grande carattere e capacità di non mollare mai ribaltando la sconfitta nel match d’andata e rimontando per ben due volte al comunale lo svantaggio per poi trovare la rete del 3-2 che è valsa la qualificazione. A sostenere i giovanissimi anche una bella cornice di pubblico con tante gente sulle tribune del comunale per spingere i giovani cavallini rampanti verso il tricolore.