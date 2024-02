Giovanissimi élite e Giovanissimi regionali. Sambou trascina il Csl Psc. Il Maliseti espugna il Lanciotto

E’ un testa a testa tutto pratese quello che si vive nel campionato Giovanissimi Elite. L’ultimo turno gira a favore del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, che muove la classifica grazie alla vittoria di misura 1-0 sul terreno di gioco del Lido Camaiore. Tre punti firmati dalla marcatura di Sambou che significano + 6 proprio sul Poggio a Caiano che invece perde 2-1 sul terreno di gioco della Lastrigiana. Se il match del Csl Psc era un vero e proprio scontro salvezza, col Lido Camaiore sempre più in zona a rischio retrocessione, quello dei medicei era uno scontro in salita, contro una formazione di metà classifica. Alla fine il Poggio a Caiano sfiora il colpo con Parrini, ma poi Borghi e Mangani vanificano la marcatura medicea. Passando ai Giovanissimi regionali, pareggia al Chiavacci la Zenith Prato al cospetto del Montelupo. A decidere la partita sui due fronti sono le reti di Magni per i locali e di Bitossi per gli ospiti. In classifica i pratesi perdono così la possibilità di restare agganciati alla seconda piazza e ora devono fare attenzione alla Folgor Calenzano per il gradino più basso del podio. Vittoria esterna invece per il Maliseti Seano che con Pancella e Durgoni espugna 2-1 il campo del Lanciotto Campi Bisenzio, a cui non basta la rete di Vasa. La salvezza per i gialloblù-amaranto adesso è più vicina, anche se non mancano rivali agguerrite che fino all’ultimo turno proveranno a restare in categoria.