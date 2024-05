Giovanissimi Under 15. Virtus Rifredi al top. Una stagione super

Splendida affermazione della squadra Giovanissimi Under 15 della Virtus Rifredi che ha vinto il girone B del campionato provinciale Figc-Lnd. Il successo finale della Virtus Rifredi anno 2009 si è concretizzato dopo la vittoria per 3-1 sul Novoli (marcatori Simonetti, Ramazio, Arrighetti) nell’ultima giornata di campionato, con conseguente primo posto e passaggio nei Regionali. Tutta la stagione ha visto Sancat, Novoli e Rifredi lottare per il vertice della classifica. Dopo le sconfitte della Sancat contro Rifredi e Novoli è stato un testa a testa fino all’ultima giornata. Il Rifredi si è imposto sulla rivale scavalcando in classifica il Novoli e aggiudicandosi il primato. Da sottolineare l’ottima difesa della compagine di Rifredi che con sole 10 reti subite in tutta la stagione si è dimostrata il miglior reparto arretrato del girone.

Una formazione affiatata e con ottime capacità tecniche, dimostrandosi un vero gruppo sotto la regia di mister Raffaele Riboli. Contentezza e orgoglio per la Virtus Rifredi, presidente Don Vincenzo Russo della Madonnina del Grappa, che si dimostra club in costante crescita.

Rosa giocatori degli Under 15 della Virtus Rifredi: Arrighetti Duccio, Baldan Gabriele, Baroncelli Edoardo, Bonamassa Federico, Capitoni Lapo, Ciappelli Samuele, Cintelli Diego, Cipollini Leonardo, Hamdi Yahia, Kanistratenko Marco, Mette Niccolò, Milioni Salvatore, Nael Mouhamed, Ramazio Alessio, Riboli Christian, Romano Tommaso, Simonetti Lapo, Strangis Mattia, Tapinassi Ryuya, Vrapi Niccolò.

Dirigenza. Direttore generale: Gualtieri Marco. Responsabile tecnico: Gravante Lorenzo. Direttore sportivo: Adorino Compagnino. Allenatore:Riboli Raffaele. Preparatore atletico: Filippo Arfaioli. Dirigenti accompagnatori: Simonetti Massimiliano, Riboli Francesco, Cintelli Roberto, Romano Giuseppe.

Francesco Querusti