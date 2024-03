Giovedì 28 marzo nel turno infrasettimanale pre-pasquale della serie D un altro scontro diretto per la salvezza al ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Fezzanese ok a San Remo, si prepara alla sfida con l’Alba La Fezzanese pareggia 0-0 con la Sanremese confermandosi al decimo posto in Serie D. Prossimo scontro salvezza con l'Alba. Mister Rolla soddisfatto della prestazione. Infortuni non frenano il buon momento del team. Lavagnese batte l'Alcione Milano.