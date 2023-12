Giovedì la finale di Coppa: "Maceratese, ho fiducia"

La testa in casa Maceratese è rivolta a giovedì quando alle 20 il direttore di gara fischierà a Senigallia l’inizio della finale di Coppa Italia di Eccellenza contro l’Osimana. Resterà chiuso il botteghino dello stadio per cui occorre partire avendo già acquistato il biglietto. È possibile farlo oggi e domani alla tabaccheria Monachesi in via dei Velini, al prezzo di 10 euro, dalle 15.30 alle 19.30, giovedì fino alle 12. Occorre essere provvisti di di documento d’identità, per i nati nati dal 2008 in avanti l’ingresso è gratuito. I biancorossi sono reduci dalla vittoria in casa del Monturano. "Abbiamo chiuso l’andata con la vittoria e una bella prestazione. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra e la sua capacità ad adattarsi a un campo non facile. Tutto ciò mi fa ben sperare per la finale di Coppa". Si gioca contro l’Osimana affrontata pochi giorni fa in campionato in una partita terminata sul risultato di partenza. "In quella occasione abbiamo preso consapevolezza che avremo di fronte una formazione con elementi esperti, che dovremo stare sempre sul pezzo perché loro hanno calciatori capaci di trovare la giocata da un momento all’altro. Noi dovremo mettere sul piatto della bilancia tanta concentrazione e tenere i ritmi alti". La vittoria dei biancorossi porta la firma di Perri, autore della doppietta. "È un giocatore che non si risparmia e si mette a servizio dei compagni". È anche tempo di mercato, ma prima della finale di Coppa non saranno chiuse le trattative.