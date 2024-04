Girone A. Alcione, ultimo sprint per la promozione

Nel girone A, la capolista Alcione Milano vuole continuare la sua corsa verso la serie C anche oggi a Chieri. Gli orange meneghini dopo essersi aggiudicati anche il recupero con il Gozzano, non vogliono mollare la presa e se possibile puntano anche a incrementare il proprio vantaggio in testa, non guardando ai risultati delle inseguitrici, ma pensando prima di tutto gara dopo gara in questo rush finale a massimizzare sempre il risultato. L’equilibrio che il tecnico Giovanni Cusatis ha saputo dare alla squadra è alla base di una stagione straordinaria e sarà anche il segreto per gestire al meglio gli attuali 8 punti di vantaggio in classifica.

Il Città di Varese di Cotta scenderà invece in campo al Fausto Coppi per affrontare il Derthona in trasferta. Una partita ricca di insidie, ma da cui i biancorossi vogliono uscire con un risultato positivo per consolidare il proprio piazzamento in classifica in chiave playoff.

La Vogherese di mister Molluso vuole invece far valere il fattore campo del Parisi, per assicurarsi una vittoria contro l’Asti che avvicinerebbe ulteriormente ad una salvezza tranquilla la compagine rossonera. Ci sarà da fare i conti con le ambizioni playoff degli ospiti, guidati da Marco Sesia, ex di turno della partita.

Luca Di Falco