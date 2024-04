Girone B. C’è folla in vetta. In 5 a caccia della C

Mancano solo cinque giornate alla fine del Campionato e in vetta al girone B può ancora succedere di tutto. In un raggruppamento caratterizzato da grande equilibrio, ci sono ben cinque squadre racchiuse in quattro punti che possono coltivare il sogno di salire in serie C. Un discorso che vale in modo particolare per Piacenza e Pro Palazzolo, che al momento condividono la vetta, ma che vale pure per Caldiero (a -1), Varesina (a -2) e per il Desenzano (risalito a -3). In questa situazione di incertezza acquista un valore particolare il turno odierno che riserva un occhio di riguardo alle trasferte degli emiliani e dei biancazzurri che dovranno cercare di fare bottino pieno rispettivamente in casa di Brusaporto e Casatese. Il big-match della trentaquattresima giornata è però il duello tra Varesina e Caldiero, ma anche la visita della rilanciata formazione gardesana alla Folgore Caratese dev’essere seguita con il giusto interesse. Ricordato il duello delle retrovie tra Castellanzese e Ponte S. Pietro, le bergamasche Caravaggio e Real Calepina sono chiamate a raccogliere punti-salvezza sul terreno della Clivense e in casa con il Legnano. Sono pronte a regalare sorprese, infine, Villa Valle-Crema, Virtus Ciserano-Club Milano e Tritium-Arconatese.

Luca Marinoni