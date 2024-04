Girone D. Sangiuliano City contro il fanalino Mezzolara. Servono tre punti per blindare la categoria

Un altro sforzo per un altro passo concreto verso la salvezza: questo il compito che attende oggi il Sangiuliano City. Contro il Mezzolara fanalino di coda del girone D, per i gialloverdi l’imperativo è quello di sfruttare fino in fondo il campo di casa. Mister Andrea Ciceri alla vigilia del match dichiara, mettendo sull’avviso i suoi contro una squadra che in questo scorcio finale non ha ormai più nulla da perdere: "Andiamo alla ricerca dei 3 punti, consapevoli delle difficoltà che presenterà la partita e memori di quanto accadde nella gara d’andata, in cui fu difficile scardinare le maglie difensive di una squadra arroccata dietro".

Alla Dossenina fa visita al Fanfulla invece la Pistoiese e il tecnico dei bianconeri Andolfo dopo un’ottima settimana di allenamenti, si aspetta molto dai suoi ragazzi: "Vogliamo arrivare ad una quota che ci faccia stare tranquilli e giocare con un animo diverso. La squadra deve riportare in campo la positività, perché è l’aspetto più importante per poter portare alla gestione del risultato delle partite con più serenità". Toscana blasonata pure al Chiesa per il Sant’Angelo che deve vedersela oggi pomeriggio con il Prato. I rossoneri di mister Vincenzo Scarpa dopo la battuta d’arresto di Certaldo, questa volta non dovranno mancare di cattiveria sotto porta per finalizzare le occasioni. "Una sconfitta -dice il mister- non deve condizionare tutto il percorso: arrivavamo da una serie positiva, bisogna soltanto ripartire più forti". Luca Di Falco