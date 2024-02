Girone "E", il turno potrebbe essere favorevole sia ai biancorossi di Malotti che ai labronici La ventiquattresima giornata del girone "E" di serie D potrebbe favorire Livorno e Grosseto, in lotta per i vertici della classifica. Partite decisive in programma oggi e domani, con scontri cruciali per le squadre in testa. Livorno e Grosseto potrebbero approfittare degli scontri diretti tra le altre contendenti. La classifica attuale vede la Pianese in testa con 45 punti, seguita da Livorno, Grosseto e Follonica Gavorrano a quota 41.