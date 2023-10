Girone f. Altri due esoneri, cambiano Termoli e Vastogirardi

Saltano altre due panchine nel girone F di serie D. Dopo la sconfitta di Fossombrone, il Termoli ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Alessio Martino. I molisani sono ultimi in classifica con 4 punti, insieme al Vastogirardi. E a proposito di quest’ultima, ieri, è arrivato anche l’esonero dell’ex Samb Alessio Bifini, dopo la sconfitta in casa (1-2) contro il Notaresco. Con questi ultimi due, sono già 5 gli esoneri nel girone F, in appena sette giornate di campionato. Prima di Termoli e Vastogirardi avevano cambiato la guida della squadra Campobasso, Tivoli e Riccione. I nuovi allenatori di Termoli e Vastogirardi saranno scelti e annunciati a breve. In particolare, la Samb, guarda al Termoli, prossima avversaria dei rossoblù, in casa, al Riviera delle Palme il primo novembre (calcio d’inizio alle 14.30). Prima di questo appuntamento, la Samb sarà impegnata in trasferta, contro il Real Monterotondo, domenica alle 14.30.