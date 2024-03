Girone F. Lo United Riccione riparte da Chieti. In palio punti d’oro per la salvezza

Sette partite per avvicinarsi sempre più alla salvezza. Lo United Riccione sa che questo pomeriggio non sarà semplice raccogliere qualcosa sul campo del Chieti (inizio alle 14.30). Avversario complicato e campo caldo quello abruzzese. Ma la squadra della Perla Verde non può più permettersi passi falsi. La prima, quella di domenica scorsa al ’Nicoletti’, di mister Salvatore Utro (foto) in panchina non ha portato punti contro il Real Monterotondo. Ma il tecnico, arrivato da poco più di una settimana in Romagna, vede già segnali confortanti. Pur riconoscendo la forza del prossimo avversario.

"Andiamo su un campo difficile contro una squadra che viene da due vittorie consecutive (quelle contro Vastogirardi e Fossombrone, ndr) – non ci gira attorno il tecnico che in panchina ha sostituito l’esonerato Riolfo – La nostra settimana sul campo è stata buona. Sappiamo che ci aspettano sette finali e noi ci siamo posti obiettivi minimi. Che possiamo raggiungere. Non sarà una partita facile in Abruzzo dove l’attenzione deve essere fondamentale. Conosciamo i punti di forza del Chieti, ma conosciamo anche i nostri. I dettagli, quindi, faranno al differenza". Intanto, in settimana il club biancazzurro ha completato lo staff tecnico con l’arrivo, al fianco di mister Utro, del suo vice Daniele Bedetti, una lunga esperienza nel ruolo con Trapani, Vis Pesaro, Arzignano, Jesina e Latina. Confermati nei loro ruoli il preparatore dei portieri Raffaele Ferioli e il preparatore atletico Carlo Appiani così come i componenti dello staff medico e sanitario.