Girone F. Lo United si riprende il ‘Nicoletti’ e con il Fano vuole il bottino pieno

Cambiare rotta, trovare il primo successo dell’anno e fare fruttare al massimo il ritorno al ’Nicoletti’. Ha tanti motivi per metterci la determinazione giusta oggi lo United Riccione. In Romagna arriva il Fano nella giornata in cui la squadra del presidente Cassese, dopo mesi e mesi, rimette piede nello stadio amico, dopo i lavori di restyling. E i punti in palio pesano parecchio in quello tra romagnoli e marchigiani che è, a tutti gli effetti, un faccia a faccia per la salvezza. "Sicuramente tornare a giocare a casa ci agevola – sono le parole di Giancarlo Riolfo – considerando che da due settimane ci siamo allenati con continuità nel nostro stadio. Abbiamo iniziato ad adattarci un po’ in quella che è casa nostra, cosa che fino ad ora non era stata possibile". Sull’avversario il tecnico dei biancazzurri ha le idee chiare. I marchigiani non stanno vivendo la loro migliore stagione. "Ma la partita con il Fano sarà tosta. I nostri avversari sanno il fatto loro – sottolinea Riolfo – E’ uno scontro importante, per quello che è il nostro obiettivo nell’immediato, cioè la salvezza. In palio ci sono punti pesanti da questo punto di vista. E dobbiamo fare in modo che in questa gara ci siano tutte le cose che servono". A dare fiducia al tecnico c’è una squadra, la sua, che allenamento dopo allenamento sta dimostrando di poter crescere. "Stiamo lavorando per migliorare quelle che sono le nostre caratteristiche e in parte per adattarci a quelle che sono le caratteristiche dell’avversario di turno – spiega – I ragazzi si sono allenati con grande attenzione e determinazione, il gruppo sta crescendo e questo è importante". Il match tra United Riccione e Fano sarà diretto da Flavio Barbetti di Arezzo.

Serie D. Girone F (20ª giornata, ore 14.30): Campobasso-Atletico Ascoli, Chieti-Roma City, Matese-Vigor Senigallia, Real Monterotondo Scalo-L’Aquila, Sambenedettese-Avezzano, San Nicolò Notaresco-Sora, Termoli-Tivoli, United Riccione-Alma Juve Fano, Vastogirardi-Fossombrone.

Classifica: Campobasso 40; Sambenedettese, L’Aquila, Avezzano 35; Vigor Senigallia 33; Chieti 31; Roma City, San Nicolò Notaresco 29; Fossombrone 26; Sora 22; United Riccione 20; Alma Juve Fano, Tivoli 19; Atletico Ascoli 18; Real Monterotondo Scalo, Vastogirardi, Termoli 17; Matese 13.