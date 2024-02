GIUDICE SPORTIVO. Ancora una multa per il Cavallino a causa del lancio di un fumogeno L'Arezzo è stata multata di 600 euro per aver lanciato un fumogeno durante la partita contro il Cesena. Le ammende totali per la stagione sono ora di 4550 euro. Inoltre, la squadra aveva già ricevuto una sanzione di 200 euro per cori oltraggiosi contro le forze dell'ordine.