Giudice sportivo dilettanti. Frasi lesive del presidente sui social. Squalifica e multa al Piandimeleto

Tre mesi di squalifica all’allora presidente Cristian Sebastiani e 600 euro di multa al Piandimeleto. Questa la decisione del Tribunale federale in merito al giudizio che lo stesso Sebastiani aveva espresso sui social dopo che era stato accolto il ricorso del Casinina per la gara con il Piandimeleto (Seconda categoria). Dichiarazioni ritenute lesive, come si legge nel comunicato della giustizia sportiva: "Da presidente del Piandimeleto Calcio – aveva scritto Sebastiani – io mi vergogno della decisione della Lega nazionale dilettanti di aver accolto il ricorso del Casinina. Una cosa vergognosa. Hanno lanciato un petardo addosso al nostro guardalinee ed addirittura alcuni loro giocatori e dirigenti avevano preso le distanze di tale gesto ammettendo il comportamento vergognoso dei loro tifosi! il Casinina Calcio ha avuto il coraggio di fare ricorso alla prima decisione del giudice sportivo dove ci dava (giustamente) la vittoria a tavolino, vi dovete vergognare come i cani, invece di prendere le distanze da questi gesti di tifosi (che chiamarli tifosi è una parola grossa ) li assecondate? Vergogna assoluta ... schifo totale .... Io da presidente farò di tutto per non farla rigiocare (rischiando ulteriori scontri) vedremo cosa succederà, ma una cosa è sicura questo non è calcio perché se in Seconda Categoria non siamo i primi a prendere le distanze da tali gesti siamo finiti ....non me ne frega nulla dei tre punti.... qui si parla di altro...fate schifo". La società del Piandimeleto è stata ritenuta direttamente responsabile per le frasi". Piandimeleto-Casinina era stata sospesa sull’1-1 ed era stata fatta rigiocare ripartendo dallo stesso punteggio e minutaggio (finale 1-1).