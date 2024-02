Giudice sportivo. Gara sospesa per lanci di nastri: multato il Potenza Picena

I provvedimenti del giudice sportivo.

Eccellenza. Due giornate: Fabiani (Castelfidardo), Badiali (Chiesanuova). Una giornata: Imbriola (Castelfidardo), Diouane (Montegranaro), Fermani (Osimana), Nouri (Urbania), Becker (Civitanovese), Palmucci (Montefano), Bracciatelli e Mercurio (Tolentino).

Multa di 500 euro al Monturano: "alcuni sostenitori – si legge nella motivazione – hanno lanciato sacchetti di plastica, sigarette, birra e sputi all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro e lo hanno colpito. Inoltre sono stati rivolti insulti e minacce a lui e al direttore di gara". Cento euro al Castelfidardo: "in quanto alcuni suoi sostenitori hanno rotto durante la gara alcuni seggiolini nel settore a loro dedicato. Quanto al risarcimento dei danni si rinvia a quanto disposto dalla normativa".

Promozione. Due gare: Edoardo Gagliardini (Appignanese). Una gara: Pistelli (Appignanese), Misin (Porto Sant’Elpidio), Picciola (Atletico Centobuchi), Capponi (Aurora Treia), Menchi (Castte Verdini), Marcantoni e Menghini (Cluentina), Cappelletti (Monticelli), Corradini (Rapagnano), Santoni (V. Castelfidardo), Ciaramitaro (Elpidiense Cascinare). Multata di 400 euro la società Potenza Picena "per il lancio di alcuni nastri bianchi che hanno impedito il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro in due situazioni a interrompere momentaneamente il match. Inoltre per avere permesso a un soggetto non in distinta di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per avvicinare l’arbitro".

Prima categoria: Due gare: Palmieri (E. Tolentino). Una gara: Doda, Marziali (Montecosaro), Eclizietta (Settempeda), Pettinari (Caldarola), Menzoa (Cingolana), Traore, Del Medico (E. Tolentino), Ferri (Passatempo), Chiaraberta, Sbrollini (Montecassiano).