Giudice sportivo. Maceratese, un turno al centrocampista Massei. Squalificato l’allenatore Possanzini fino al 6 marzo

La Maceratese non potrà contare sul centrocampista Amedeo Massei per la gara di domenica contro la K Sport Montecchio Gallo, il biancorosso deve infatti scontare un turno di squalifica. Ecco i provvedimenti del giudice sportivo.

Eccellenza. Due giornate: Mistura (Urbania), Esposito (Urbino). Una giornata: Massei (Maceratese), Rossi (Azzurra Colli), Belkayd (Jesina), Sfasciabasti (Sangiustese), Ruggeri (Montegranaro). È stato squalificato fino al 6 marzo Matteo Possanzini, allenatore del Tolentino, "Per espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell’assistente dell’arbitro" si legge nella motivazione. Sono poi state comminate due multe a società. Al Tolentino di 300 euro "in quanto – si legge nella motivazione – alcuni propri sostenitori durante tutta la gara hanno rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro, e per aver permesso ad un tesserato non in distinta, a fine gara, di entrare nello spogliatoio". Alla Maceratese è stata comminata una multa di 200 euro "perché alcuni suoi sostenitori hanno lanciato alcuni sputi in campo, colpendo almeno un calciatore avversario".

In Prima categoria il Montecosaro e l’allenatore Giordano Perini hanno deciso di separarsi, la società ha affidato ad Angelo Cetera la squadra che milita nel campionato di Prima categoria.