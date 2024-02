Giudice sportivo. Per un fumogeno 500 euro di multa

Un fumogeno lanciato sulla pista d’atletica a fine primo tempo della partita contro il Pontedera di domenica scorsa dalla Curva Est costa al Rimini 500 euro. Così ha deciso il giudice sportivo che nel girone B, insieme al club biancorosso, ha multato anche Ancona (600 euro), Recanatese (300 euro) e Spal (200 euro). Con il giudice sportivo deve fare i conti, e non solo per la multa, l’Ancona prossimo avversario del Rimini sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 16.15) allo stadio Del Conero. Infatti, sono stati fermati per una giornata ben tre giocatori della squadra marchigiana. Si tratta del portiere Testagrossa, espulso lo scorso turno dalla panchina durante il match dello scorso turno contro la Carrarese, il centrocampista Paolucci e il terzino destro Clemente. Nel girone B sono stati squalificati per una giornata anche Idda, Diakite e Zecca della Torres, Coppolaro della Carrarese, Tiritiello della Lucchese, Bellodi dell’Olbia, Kouan del Perugia, Peda della Spal e Tonucci della Vis Pesaro.