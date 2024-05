Giudice sportivo. Quacquarelli salta la ‘prima’

Il Rimini ritrova Morra, Lamesta, Lepri e Langella che hanno saltato l’ultima della regular season, ma perde Quacquarelli. Il mancino biancorosso, fermato per un turno dal giudice sportivo, salterà il primo turno dei playoff in programma martedì sera della prossima settimana allo stadio Barbetti contro il Gubbio (calcio d’inizio alle 20.30). Nel girone B il giudice sportivo ha fermato per tre giornate Semprini della Fermana, per una i compagni di squadra Carosso, Giandonato, Petrungaro e Niang. Un turno di stop anche per Lombardi del Pineto, Lora della Torres e Nicastro della Vis Pesaro. Inibizione fino all’8 maggio e una multa di 500 euro per il responsabile dell’area scouting del Rimini, Fabio De Vita, "per avere, al 25° minuto del secondo tempo – si legge nel comunicato – tenuto una condotta irriguardosa e non corretta nei confronti dell’arbitro in quanto, proferiva frasi minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato".