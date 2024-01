GIUDICE SPORTIVO. San Godenzo-Rignanese si rigioca

Importanti decisioni da parte del giudice sportivo nell’ultimo comunicato del 2023 hanno riguardato i campionati di Prima Categoria. Nel Girone D è stato disposto il recupero della partita tra San Godenzo e Rignanese, che il 23 dicembre era stata sospesa all’inizio del secondo tempo a causa di un incidente stradale nella via che costeggia il campo sportivo. Accertato che la vittima era un familiare di due tesserati della società locale, il giudice sportivo ha avallato la decisione delle due squadre e dell’arbitro. Domani (mercoledì 3 gennaio) alle ore 14.30 si giocherà solo il secondo tempo, partendo dallo 0-0. Nel Girone C lo Spartaco Banti Barberino ha perso per 3-0 a tavolino la partita pareggiata sul campo contro il Casale Fattoria. Lo scorso 3 dicembre i mugellani avevano ottenuto un 2-2 nella trasferta pratese con la doppietta di Mucaj, ma avevano schierato un giocatore (Nuti) che non era stato tesserato regolarmente. Lo Spartaco Banti Barberino scende così a 12 punti in classifica.