Giudice sportivo. Una giornata di squalifica per Megelaitis

Salterà la gara di venerdì sera al ’Romeo Neri’ contro il Pescara, Linas Megelaitis, fermato per un turno dal giudice sportivo. Il Rimini, quindi, ritrova Cernigoi che proprio domenica scorsa, per lo stesso motivo, ha saltato la gara con la Spal, e perde il centrocampista lituano, in diffida e ammonito proprio durante i novanta minuti di Ferrara. Un problema non da poco per Troise che perde uno dei suoi fedelissimi. Un centrocampista, ma anche un terzino considerando che Megelaitis spesso e volentieri è stato schierato sulla corsia destra. Nel girone B è stato squalificato per due turni Paponi della Fermana, per uno Cicconi della Carrarese, Petrelli e Fort della Fermana, Candiano del Sestri Levante, Marenco dell’Ancona, Chierico del Gubbio e Rossoni della Vis Pesaro. Poi le ammende. Dovrà pagare 400 euro di multa il Pescara per il lancio di un petardo dagli spalti in campo.