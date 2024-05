Giustizia sportiva. Ricorso del Montefano sulle maxi squalifiche. Lunedì si conoscerà la decisione dei giudici

La Corte d’appello territoriale darà il 3 giugno il suo responso sul ricorso presentato dal Montefano contro le maxi squalifiche inflitte al termine del playoff di Eccellenza contro l’Urbino, vinto dalla formazione pesarese 4-1 con la formazione che ha accusato le espulsioni di Simone Bonacci e di Daniele Postacchini, rispettivamente al 18 e al 24’ del secondo tempo. La società viola ha infatti presentato ricorso contro la squalifica per otto giornate agli allenatori Nico Mariani e Samuele Rossini, e contro la squalifica per quattro turni al portiere Simone David.

Dopo pochi giorni da quella partita disputata a Recanati la dirigenza montefanese aveva preannunciato l’intenzione di fare questi passi "essendo meravigliata – era scritto nella nota del club in cui chiariva i suoi intendimenti – dalla gravità delle sanzioni applicate che non trovano riscontro nei comportamenti tenuti dai tesserati del Montefano". Data questa premesse la società si è mossa "per tutelare il club e l’onorabilità dei suoi tesserati in tutte le sedi e le modalità possibili".