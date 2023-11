Gli amaranto fanno la partita, Rufina soddisfatta del punto. Goretti evita la beffa nel finale. Per il Foiano è un pari amaro Il Foiano ricorda Matteo Roghi prima della partita, ma non riesce a vincere contro l'Audax Rufina. La partita termina a reti bianche, con l'Audax che mantiene l'imbattibilità da tre giornate e il Foiano che lascia l'amaro in bocca.