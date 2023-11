Gli amaranto sono ancora in zona playoff

Nonostante la beffa per essersi fatto raggiungere in pieno recupero dalla Vis Pesaro, l’Arezzo si mantiene agganciato all’ultimo vagone del treno playoff. In attesa che si completi il turno con le gare odierne, gli amaranto, con il pari dello stadio "Benelli", si piazzano al nono posto, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Un margine che non può essere considerato, al momento, di sicurezza considerato l’equilibrio che regna nella parte centrale della classifica. Bastano infatti un paio di risultati contrastanti per trovarsi in alto o in piena bagarre. La squadra di Indiani sale a quota 15 punti e aggancia l’Olbia. Al di là della situazione dell’Arezzo, il colpo della 12esima giornata lo mette a segno la Virtus Entella che batte con un netto 2-0 la capolista Torres portandosi a ridosso della zona playoff. La cura Gallo inizia a dare i suoi frutti. Per i sardi, invece, si tratta della prima sconfitta in campionato.

Della perdita dell’imbattibilità della capolista non ne approfitta a pieno il Cesena che non va oltre l’1-1 a Gubbio e resta a meno tre dalla vetta. Un’occasione sprecata per i romagnoli. Il big match di alta classifica era quello tra Carrarese e Pescara. Successo di misura per marmiferi di Dal Canto (1-0 con rete di Panico) che agganciano al quarto posto proprio i biancocelesti di Zeman, aprendo di fatto la crisi della formazione allenata dal boemo, alla terza sconfitta consecutiva. Si rilancia il Pontedera che batte la Juventus Next Gen (1-0) grazie alla zampata in avvio di Selleri. Tre punti che fanno balzare i granata pisani in sesta posizione. Pari a reti bianche quello tra Olbia e Lucchese. Il 12esimo turno del girone B di serie C si completa questa sera con Rimini-Spal, Pineto-Fermana e Recanatese-Sestri Levante.

A.L.