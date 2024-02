Gli Amici di Stefano puntano al salto in Prima. Lotta playoff accesa, il Frutteti ci prova

Superata da poco la metà del campionato, si può tracciare un primo bilancio sulla Seconda Categoria di Ferrara, girone L. La classifica è guidata dagli Amici di Stefano con 35 punti conquistati, e sopra di sei rispetto alla Codigorese seconda in campionato. "Siamo in linea secondo quanto ci eravamo prefissati ad inizio stagione – afferma Alex Dalconi, direttore sportivo degli Amici di Stefano –. Abbiamo costruito una squadra per stare nelle prime posizioni. Il livello della categoria si è alzato rispetto agli scorsi anni, in particolare ci sono squadre come Codigorese e Ospitalese che sono forti e temibili. Ora dobbiamo cercare di ripetere l’andamento del girone d’andata, ma tanto dipenderà dagli infortuni. Sono tre anni che arriviamo a questo punto della stagione messi bene in classifica, ma poi non siamo riusciti a salire in Prima. Gli acquisti della scorsa estate ci hanno dato una grossa mano, spero sia l’anno buono". Al terzo posto troviamo Dogatese ed Ostellatese, entrambe a 26 punti. La lotta per un posto nei play-off è avvincente, con tre squadre a 25 punti: Ospitalese, Laghese e Frutteti.

La squadra del quartiere di Borgo Punta, dopo la promozione dello scorso anno, sta disputando una stagione positiva. "Il girone d’andata è andato bene, tranne per la parte finale dove abbiamo perso diversi punti – ci confida Vincenzo Culcasi, direttore generale del Frutteti –. Quest’estate abbiamo preso diversi giocatori d’esperienza e ciò ci ha aiutati. Purtroppo abbiamo avuto e stiamo avendo parecchie defezioni, ma per fortuna abbiamo diversi giocatori della juniores che riusciamo ad inserire in prima squadra". Le ’rondini’ domenica andranno a giocare in casa della Sorgente. Il Bando, vincitrice della Terza categoria della scorsa stagione, si trova all’ottavo posto con 21 punti in classifica. A due lunghezze di distanza c’è il Tresigallo, mentre a 18 punti c’è il San Bartolomeo in Bosco, che dopo un inizio di stagione molto negativo si è riscattato, trovandosi a circa metà tra la zona play-off e quella play-out.

"La svolta c’è stata con la vittoria a Goro contro il Ricci Francesco" ci spiega Tommaso Vissoli, membro della squadra. A più 5 sulla parte calda della classifica si trova l’Olimpia Quartesana. L’Acli San Luca San Giorgio è per ora in piena zona play-out, con 12 punti, che cerca di raggiungere la salvezza anche quest’anno, dopo il cambio di allenatore. Il Ricci Francesco ha per ora ottenuto 8 punti, ma l’ultimo posto è della Sorgente, con 5 punti conquistati. Il dirigente Emidio Filipponi ci ha spiegato la situazione della società: "Abbiamo avuto un ricambio generazionale, inserendo tanti juniores in prima squadra. La salvezza è ancora possibile, ma purtroppo non abbiamo un gran budget a disposizione e facciamo quello che possiamo". Oggi pomeriggio il Ricci Francesco ospita la Codigorese, che proverà ad avvicinarsi agli Amici di Stefano, primi in classifica. Una mancata vittoria potrebbe sancire la fuga della squadra di Ambrogio.

Federico Besio