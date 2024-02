Gli anticipi. Colligiana, Asta e Sinalunghese giocano sabato

Per sabato sono previsti tre anticipi sulle cinque gare della formazioni senesi di Eccellenza. Ufficiali da ieri sera infatti l’anticipo a sabato 24 febbraio alle 14,30 per le partite Nuova Foiano – Colligiana, Sinalunghese – Terranuova Traiana e Firenze Ovest – Asta Taverne. Si tratta di tre gare dal peso specifico molto importante per la classifica, visto che Colligiana e Sinalunghese si giocano le proprie carte playoff in due scontri diretti mentre l’Asta fa visita ad un Firenze Ovest quasi disperato e che, se vuole rientrare in corsa per evitare la retrocessione diretta, deve necessariamente vincere. La Sinalunghese arriva alla sfida contro gli aretini, che all’andata si imposero nel finale, dopo il turno di riposo che è servito a ricaricare le batterie dopo un tour de force intenso per i ragazzi di Pezzatini. La speranza del tecnico è quella di recupere Bucaletti, assente dalla sfida contro il Siena per un infortunio muscolare.