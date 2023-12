Gli anticipi di ieri. Bagnolese da non credere: vince la prima partita alla penultima di andata. La Sammartinese sbanca Rio Saliceto, il Bibbiano punisce il Baiso

La Bagnolese si è tolta finalmente un grande peso: a metà dicembre, e alla penultima prima della pausa natalizia, è arrivata la prima vittoria in campionato. I rossoblù hanno superato per 1-0 il Montecchio nel match tutto in salsa reggiana del 17° turno di Eccellenza. Decisivo un acuto di Corbelli al minuto 42, centrocampista offensivo appena arrivato dalla Langhiranese nel vivace mercato attuato in questi giorni dalla Bagnolese. Ora i punti sono 5 (-1 dalla Fidentina), mentre il Montecchio resta a 18. Nel girone A di Promozione la Sammartinese sbanca Rio Saliceto e fa suo il derby coi rossoneri della Riese. Un netto 4-1 per i neroverdi (Zogu due volte, Bega e Gareri, mentre per la Riese al secondo minuto aveva illuso i suoi Iemmi), che salgono a 21 punti, uscendo momentaneamente dalla zona calda. La Riese ha subito una rimonta che vuol dire restare con 20 punti in zona playout. Nel girone B qualche ora in vetta da solo per il BibbianoSan Polo: 1-0 sul BaisoSecchia deciso al 77’ da Rozzi. Bibbiano a 41 e Vianese a 40, che oggi ospiterà il San Felice. Baiso fermo a 29, comunque sempre in scia per i playoff.

Colpo esterno del Vezzano: 2-1 sul campo delle Terre di Castelli Nextgen. Arduini in rete al 63’, poi immediato pari dei locali con un autorete di Grossi. Il Vezzano non ci sta e al minuto 86 si è preso i tre punti con Campaniello. Gialloblù saliti, ora, a quota 22, +5 momentanei sui playout.

Doppio pareggio in Prima categoria. Nel girone B 2-2 tra Juventus Club Parma e Boca Barco. Peccato perchè al 15’ i reggiani erano avanti 2-0 grazie a Marchese e Verduri. Al 28’ il gol di Polastri, e al 58’ quello di Morini per il pari finale. Boca salito a quota 17, +3 sui playout. Nel girone C 1-1 tra Viadana e FalkGalileo: reggiani avanti con Perera al 28’, ma ripresi al minuto 81 da Boni.

g.m.