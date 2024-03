Gli anticipi. Il Brescello scivola a Gaggio. La Vianese vince in rimonta

Brutto anticipo in Eccellenza per la Brescello/Piccardo che ha perso a Gaggio per 2-1 contro il Faro Coop terz’ultimo con 27 punti (era penultimo). Il Brescello, a segno con Truffelli, rimane fermo a quota 40. Decisive le reti di Garni e Manieri. Montagne russe nel girone B di Promozione, con la Vianese che ha vinto 3-2 in rimonta col Cavezzo penultimo in classifica con soli 17 punti. I rossoblù ora hanno 66 punti e sono a -1 dalla capolista Bibbiano/San Polo, che oggi sarà chiamata a rispondere in casa col Castellarano.

Tornando alla Vianese: il Cavezzo ha trovato i gol con Kolaveri e Boschini. Nel mezzo il pari momentaneo di Piscopo. Sul 2-1 per i modenesi, sono stati i bomber Rizzuto (15° centro) e Adusa (re dei cannonieri con 18 centri) a tenere vive le speranze dei ragazzi di Viano in ottica primo posto. Nello stesso girone gioia per l’Atletic Progetto Montagna che con Amore ha trovato il gol decisivo nell’1-0 sul campo del Terre di Castelli Nextgen (20). Atletic che resta ultimo, ma salendo a 13 punti (zona playout distante 6 lunghezze).

In Prima categoria, nel girone C, nessuna rete: solo 0-0 tra Original Celtic Bhoys (26) e il fanalino di coda Virtus Cibeno (13). Probabilmente un’occasione mancata per gli Original, che speravano di andare al momentaneo +5 sui playout (solo +3 per ora).

Poi la Seconda categoria, col girone D. Rocambolesca vittoria del Rapid Viadana (31) che a Gualtieri ha battuto i padroni di casa della Gualtierese (17, ultima in classifica) per 3-2. Non bastano ai reggiani Diallo e il rigore di Domi. Per il Rapid doppio Chiodini (uno su rigore) e sigillo di Longo. Nel girone E vittoria preziosa per la Cerredolese (40) che al "Valeriani" di Rubiera ha superato per 2-1 il Rubiera Calcio (28). Decisivi Guido Guidetti e Paganelli, per i locali non è servito il solo sigillo di Rossi. Cerredolese ora a -6 dalla capolista Corlo, che oggi andrà sul campo della Fonda Pavullese. Il Corlo, però, anche dopo la gara di oggi avrà una partita in più rispetto ai ragazzi di Cerredolo.

Una vera pioggia di gol nel girone A di Terza categoria. Nel derby tutto appenninico il Gatta ha vinto addirittura per 5-3 sul campo del Ramiseto/Ligonchio. Per il Gatta poker dello scatenato 19enne Filippo De Giuseppe e singola di Marzani. Per il Ramiseto doppietta di Rico’ e gol di Romei. Ora il Ramiseto è ultimo da solo con 10 punti: Gatta terz’ultimo con 13 (ma ha una gara in più).