Gli anticipi: il Guastalla affonda la FalkGalileo, mezzo passo falso del Casalgrande a Colombaro. A Campagnola finisce pari. Quattro Castella flop

Finisce in parità il derby di Promozione tra Campagnola (29) e Boretto (27), con le due contendenti che si spartiscono la posta impattando 1-1. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 22’ con Camillo, ma un quarto d’ora dopo arriva la replica dell’undici di Melotti con Carlucci: un punto a testa che non scontenta nessuno ma che rimanda l’uscita dalla zona playout, con Luzzara e Sarmatese (che dividono il quintultimo posto proprio col Campagnola) che oggi possono allungare.

In Prima categoria B stop interno per il Quattro Castella (27): ad imporsi è il Marzolara (29), che sfrutta la rete alla mezz’ora di Biasin, ed effettua il sorpasso in graduatoria. La sfida del girone C sorride al Guastalla (35), che regola 2-0 in casa la FalkGalileo (20): un gol per tempo spiana la strada all’undici della Bassa, che colpisce al 33’ con Salerno, per poi mettere il risultato al sicuro al quarto d’ora della ripresa con Zani. Nel girone D, invece, pari in terra modenese per il Casalgrande (46), che rimonta l’iniziale svantaggio strappando l’1-1 sul campo del Colombaro (30): dopo il gol di Cigarini, è un’autorete a dare il punto ai rosso-blu, che comandano il raggruppamento a +1 sul Monteombraro, che oggi può riappropriarsi del primato.

In Seconda categoria B inatteso pari a reti bianche per la battistrada Campeginese (38) sul campo del Levante (19), mentre nel girone D il Santos (29) batte 2-0 il San Faustino (22) sfruttando un’autorete ed il rigore di Bonacini; nel girone E stop interno per il Fellegara (25), battuto 1-0 dal Junior Fiorano (23).

In Terza (A) la doppietta di Coppola permette alla capolista Casalgrandese (46) di superare 2-0 gli Amici di Davide (24), mentre nel girone B un gol di Fall al minuto 89 consente allo Sporting Sant’Ilario (48) di sbancare 4-3 il campo del Montebello (33), proseguendo la corsa al vertice.