Gli anticipi: netto successo esterno dello Sporting Scandiano sul campo del Baiso/Secchia. Bibbiano/San Polo di prepotenza

Pari beffa per il Montecchio (25) nell’anticipo di Eccellenza. La formazione giallorossa, impegnata in casa con il Calcio Zola (28), passa in vantaggio con Azzolini ma viene raggiunta a 1’ dalla fine da una rete di Gilli: gli uomini di Ferretti non riescono ad allungare sulla zona playout, che è ad una lunghezza, con Colorno e Fabbrico che oggi proveranno il sorpasso.

In Promozione B netto successo esterno dello Sporting Scandiano (32), vittorioso 4-2 nel derby col Baiso Secchia (33): locali avanti con l’esterno Barozzi, prima della reazione rosso-blu con Valestri e Ferrari, che nella parte centrale del primo tempo portano avanti gli ospiti. A 14’ dalla fine ancora Barozzi va a segno per il provvisorio 2-2, prima delle reti decisive ad opera di Saetti Baraldi e Corrente. Lo Sporting mette così nel mirino proprio i rivali di giornata, distanti un punto.

Vittoria anche per il Bibbiano/San Polo che scata di due reti (41’ Macca, 42’ Finocchio) poi si fa agguantare dalle Terre di Castelli in rete al 51’ e 77’. Ci pensano poi Bonacini (86’) e ancora Macca (90’) a regalare i tre punti ai suoi.

In Prima categoria C prosegue la risalita del San Prospero Correggio (18), che ha ragione 1-0 degli Original Celtic Bhoys (17) con un gol di Nicoletti: i bianco-blu, per la prima volta in stagione, sono fuori dalla zona playout.

In Seconda la Barcaccia (31) si mantiene al vertice grazie al 3-1 interno al Saxum United (21), guidata dalla doppietta di Falbo, mentre in Terza categoria il Felina (23) batte 1-0 il Puianello (23) e lo aggancia in terza pizza.

Il Cadelbosco (15), nell’altro girone, si arrende 2-0 alla battistrada Sporting Sant’Ilario (36).