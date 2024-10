Gli avversari. Dieci punti anche per il Livorno di Indiani. Difficile coabitazione in vetta per la Robur

Alle soglie della quinta giornata, in testa alla classifica del girone E della Serie D coabitano il Livorno e il Siena. Dieci i punti conquistati da amaranto e bianconeri, figli di un identico cammino: tre vittorie e un pareggio. I labronici, possono favorire, però, della differenza reti, avendo segnato 11 gol (cinque domenica scorsa al Grosseto) e avendone subiti 6, mentre la Robur ha realizzato in quattro turni tre gol, pur senza prenderne nessuno. Un duello prevedibile e previsto che ricorda sfide del passato – memorabile la stagione 2017/18, con i labronici che conquistarono la Serie B diretta per un punto, mentre il Siena perse la finale play off – e che ha già iniziato a infiammarsi, mentre la data dello scontro diretto è sempre più vicina: il Livorno farà visita al Siena domenica 20 ottobre; per quanto il campionato abbia mosso appena i primi passi, i punti in palio nel derby saranno decisamente pesanti, a livello di classifica e di testa. La squadra di Magrini si presenterà all’appuntamento dopo le gare con il Seravezza Pozzi di domenica e la trasferta sul campo dell’Orvietana del 13 ottobre. Quella di Indiani (foto), invece, il prossimo week-end è attesa dal San Donato Tavarnelle, mentre domenica 13 ospiterà l’Ostiamare. Il miglior marcatore amaranto è, al momento Federico Dioni, con 3 centri (uno su rigore), uno in più del bianconero Galligani. A quota 2 Capparella e Parente.